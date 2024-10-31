Дрон ВСУ убил рабочего в поле под Белгородом

сегодня в 17:29

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в Валуйском муниципальном округе украинский дрон атаковал работавшую в поле сельскохозяйственную технику. В результате ЧП погиб сотрудник сельхозпредприятия, также ранен его коллега.

По словам Гладкова, мужчина погиб во время работы около поселка Дальний. Дрон атаковал работавшую в поле технику, в результате чего погиб сотрудник. Мужчина умер на месте.

Губернатор назвал гибель земляка «тяжелой, невосполнимой потерей». Он также выразил соболезнования родным погибшего.

«В этот тяжелый момент вся Белгородская область с вами…» — написал Гладков.

При атаке также пострадал коллега погибшего мужчины. Рабочий получил осколочные ранения ноги и руки, его госпитализировали.