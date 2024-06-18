ВСУ массово атаковали Белгородскую область дронами
В Белгородской области пострадали несколько домов после атаки дронов ВСУ
В Белгородской области пострадали несколько домов после атаки дронов ВСУ во вторник, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«FPV-дрон атаковал частный жилой дом в селе Вергилёвка Белгородского района. В результате взрыва дом полностью сгорел», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
В Грайворонском горокруге в селе Мокрая Орловка дрон-камикадзе влетел через окно в частный жилой дом и сдетонировал. В доме выбиты окна и повреждены стены.
Также повреждены еще несколько домов и два автомобиля.
Ранее во вторник в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль были ранены мужчина и женщина.