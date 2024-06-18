Гладков показал фото машины, в которой из-за атаки дрона ВСУ двое пострадали

ВСУ ударили дроном-камикадзе по машине с мирными жителями под Белгородом

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе, из-за удара в селе Березовка Борисовского района пострадали два человека, об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области в личном Telegram-канале опубликовал фото с места взрыва из села Березовка, где дрон ударил по легковому автомобилю. В результате террористического акта травмы получили двое мирных жителей.

«У женщины контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины — сотрясение головного мозга. Бригадами скорой (помощи - ред.) пострадавшие доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подытожил Гладков.

Машина, в которую попал беспилотник, полностью сгорела.

Днем 18 июня Вячеслав Гладков сообщил об дроновой атаке со стороны Украины. ВСУ ударили беспилотниками по двум регионам.