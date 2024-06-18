Гладков сообщил об атаке двух сел в Белгородской области дронами ВСУ

Украина дронами повредила пять домов в двух селах под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что Украина обстреляла с помощью дронов два населенных пункта в Грайворонском городском округе, повредив частные дома.

По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал. Нанесен материальный ущерб в виде повреждения четырех частных домов в селе Новостроевка-Первая. У жилых объектов повреждены крыши, заборы, входные группы и выбиты окна.

В селе Безымено из-за сброса боеприпаса в одном из частных домов выбило окна. Другие подробности происшествия уточняются, на месте работаю оперативные службы.

Ранее в Белгородской области из-за атаки ВСУ в больницу попала женщина. Мирную жительницу доставили в больницу с минно-взрывной травмой, врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.