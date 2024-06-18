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Женщина ранена во время атаки ВСУ в Белгородской области

Мирная жительница в белгородском селе госпитализирована после нападения БПЛА
Происшествия

Мирная жительница ранена в белгородском селе Мокрая Орловка при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Есть пострадавшая», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализировали.

Информация о последствиях уточняется. добавил Гладков.