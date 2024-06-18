Женщина ранена во время атаки ВСУ в Белгородской области
Мирная жительница в белгородском селе госпитализирована после нападения БПЛА
Мирная жительница ранена в белгородском селе Мокрая Орловка при атаке украинского беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Есть пострадавшая», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализировали.
Информация о последствиях уточняется. добавил Гладков.