Марочко: с начала октября ВСУ не забирают тела солдат, погибших под Петровским

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что с начала октября ВСУ не забирают тела сослуживцев, которые погибли в боях под Петровским (Грековкой — ред.) в Луганской Народной Республике, сообщает ТАСС .

По его словам, в боях под Петровским украинская армия каждый день теряет до отделения личного состава. 40% из них — безвозвратные потери. С начала октября зафиксировали всего одну эвакуацию раненого со стороны ВСУ.

«Тела ликвидированных боевиков при этом за две недели не эвакуировались ни разу», — заявил Марочко.

Ранее военный эксперт рассказал, что группа боевиков украинской армии спешно сбежала, сдав опорный пункт под Купянском в Харьковской области. Это произошло во время наката ВС РФ.