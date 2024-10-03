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Марочко: бойцы ВСУ сбежали с позиций под Купянском после наката российской армии

Группа боевиков украинской армии спешно сбежала, сдав опорный пункт под Купянском в Харьковской области. Это произошло во время наката ВС РФ, рассказал ТАСС военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Российские войска активно атаковали противника рядом с селом Петропавловка в Харьковской области. Под напором отечественных подразделений, боевики ВСУ без разрешения командования ушли с позиций в лесополосу.

В результате российским солдатам удалось взять под контроль один из опорных пунктов. Также по отходящей группе, состоящей из 15 бойцов ВСУ, был нанесен артиллерийский удар.

«Большая часть из них была уничтожена», — сказал Марочко.

Ранее группировка войск «Запад» освободила от ВСУ село Вишневое в Харьковской области. За сутки украинские войска потеряли до 410 солдат на этом направлении.