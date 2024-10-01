Российская армия поразила три механизированные и одну танковую бригаду ВСУ, а также бригаду теробороны. Боевые действия прошли возле населенных пунктов Ставки, Ямполь в ДНР, Невское в ЛНР и Лозовая в Харьковской области.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» отразили две контратаки противника. За сутки ВСУ потеряли до 410 военнослужащих на этом направлении.

Также российская армия уничтожила два склада с боеприпасами, пять автомобилей, четыре различных гаубицы, два 105-мм орудия М119 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Ранее группировка войск «Центр» освободила от ВСУ Нелеповку в ДНР. Во время боевых действий на этом направлении украинские силы потеряли до 630 бойцов за сутки.