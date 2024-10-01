Группировка войск «Запад» освободила от ВСУ село Вишневое Харьковской области
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Вишневое в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российская армия поразила три механизированные и одну танковую бригаду ВСУ, а также бригаду теробороны. Боевые действия прошли возле населенных пунктов Ставки, Ямполь в ДНР, Невское в ЛНР и Лозовая в Харьковской области.
Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» отразили две контратаки противника. За сутки ВСУ потеряли до 410 военнослужащих на этом направлении.
Также российская армия уничтожила два склада с боеприпасами, пять автомобилей, четыре различных гаубицы, два 105-мм орудия М119 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Ранее группировка войск «Центр» освободила от ВСУ Нелеповку в ДНР. Во время боевых действий на этом направлении украинские силы потеряли до 630 бойцов за сутки.