Российские военные из подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт Нелеповку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и нанесли поражения живой силе ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны России .

В настоящее время Нелеповка полностью освобождена от присутствия Вооруженных сил Украины. Российские военные продолжают достигать поставленных целей на специальную военную операцию. Слаженными действиями они наносят удары по живой силе и технике противника.

Так, ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах девяти населенных пунктов, в том числе в районе Клебан-Быка, Селидово и Дзержинска Донецкой Народной Республики.

Военнослужащие России успешно отразили девять контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. По итогам последних суток ВСУ потеряли до 630 бойцов и 2 бронированные машины «Козак».