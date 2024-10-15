ВСУ безуспешно атаковали дронами город-спутник Запорожской АЭС Энергодар

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Украина в очередной раз пыталась атаковать город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодар, но дроны успешно сбили, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АЭС.

ВСУ пытались атаковать Энергодар двумя дронами. Оба беспилотника успешно сбиты.

В результате падения обломков украинских дронов никто не пострадал. О разрушениях ничего не уточняется.

Ранее, в конце сентября 2024 года, ВСУ сумели разрушить трансформатор подстанции в Энергодаре. В результате происшествия никто не пострадал.