ВСУ атаковало беспилотниками Строитель под Белгородом
Фото - © Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области/Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на город Строитель в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Строителе повреждены два МКД, в селе Быковка — два частных дома и два автомобиля, уточнил глава региона.
Ранее ночью во вторник ВСУ атаковали Белгород и Шебекино.
Ранены два мирных жителя, различные повреждения зафиксированы в жилом фонде, сильно пострадал автоцентр «Тойота».