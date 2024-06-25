ВСУ атаковало беспилотниками Строитель под Белгородом

Фото - © Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области/Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

сегодня в 05:42

Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на город Строитель в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Строителе повреждены два МКД, в селе Быковка — два частных дома и два автомобиля, уточнил глава региона.

Ранее ночью во вторник ВСУ атаковали Белгород и Шебекино.

Ранены два мирных жителя, различные повреждения зафиксированы в жилом фонде, сильно пострадал автоцентр «Тойота».