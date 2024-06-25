Гладков сообщил о еще одном раненом при работе ПВО
Мужчина пострадал при отражении ПВО ракетной атаки на Белгород
Мужчина пострадал при отражении ПВО ракетной атаки на Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. От госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Осколками снарядов выбиты окна в квартире, в одном из автосалонов полностью повреждено остекление, повреждены три автомобиля в Белгороде.
Ранее с ранениями госпитализировали женщину при атаке БПЛА на город.