Гладков рассказал о последствиях воздушной атаки ВСУ на Белгород

Женщина госпитализирована после массированной атаки БПЛА на Белгород

Женщина госпитализирована с ранением после массированной атаки БПЛА на Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков также сообщил о повреждении четырех квартир, частного дома и двух коммерческих объектах.

Ранее ПВО отбила массированную атаку украинских дронов на Белгород и пригороды.