Гладков рассказал о последствиях воздушной атаки ВСУ на Белгород
Женщина госпитализирована после массированной атаки БПЛА на Белгород
Женщина госпитализирована с ранением после массированной атаки БПЛА на Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Гладков также сообщил о повреждении четырех квартир, частного дома и двух коммерческих объектах.
Ранее ПВО отбила массированную атаку украинских дронов на Белгород и пригороды.