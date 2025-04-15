ВСУ атаковали Ясиноватую при помощи беспилотника-камикадзе
Вооруженные силы Украины атаковали Ясиноватую в Донецкой Народной Республике при помощи беспилотника-камикадзе, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 00.05 — населенный пункт Ясиноватая: БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении.
Информация о последствиях удара не уточняется.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали два населенных пункта Беловского района Курской области. Из-за преступных действий киевского режима погибли в общей сложности три человека в деревнях Гирьи и Золотаревка.