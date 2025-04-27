ВСУ атаковали беспилотником слободу Белая в Курской области

Происшествия

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником слободу Белая в Курской области, сообщает SHOT.

В результате атаки повреждения получила местная школа и маслозавод.

О пострадавших не сообщается. На место происшествия выехали экстренные службы.

Ранее президент России Владимир Путин получил доклад от главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении военной операции против украинских вооруженных сил в Курской области и полном освобождении региона.