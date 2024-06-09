ВСУ атаковали Белгородскую область ракетой «Нептун-МД»

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В небе над Белгородской областью сбили ракету «Нептун-МД» и два беспилотника

В период с 09:30 до 10:30 по Москве Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область двумя дронами и управляемой ракетой «Нептун-МД», которые российским военным удалось сбить, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По предварительным данным от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто не пострадал. Оперативные службы делают подворовой обход с целью выявления повреждений.

«В селе Песчанка выбиты окна в одном частном доме и в одном коммерческом объекте. Осколками посечены два автомобиля. В поселке Прибрежный повреждено остекление в подъездах двух многоквартирных домов», — рассказал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее за ночь Вооруженные силы России уничтожили более 20 беспилотников, принадлежащих противнику. Также в акватории Черного моря ликвидированы два безэкипажных катера.