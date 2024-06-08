Более 20 дронов и 2 безэкипажных катера ВСУ ликвидировали в РФ ночью

Минувшей ночью на территории нескольких регионов России были сбиты свыше 20 украинских беспилотников самолетного типа и два безэкипажных катера, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Они уничтожены с помощью дежурных средств ПВО и огневых средств.

Девять дронов сбиты над территорией Крыма, шесть — над Краснодарским краем, по три — над Белгородской и Астраханской областями, два — над Ростовской областью, по одному — над Брянской и Тульской областями.

Еще в акватории Черного моря ликвидированы два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.