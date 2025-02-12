Вспышка смертельной инфекции произошла в хостеле с мигрантами в Москве

Mash: вспышка менингококковой инфекции произошла в хостеле с мигрантами в Москве

В московском хостеле «Кутузов» произошла вспышка менингококковой инфекции. Это случилось после того, как шестерых иностранцев-постояльцев отеля вакцинировали препаратом «Менактра», сообщает Mash .

После инъекций некоторые из гостей пожаловались на повышение температуры и головную боль. Вскоре в больницу увезли шестерых постояльцев хостела — пятерых граждан Узбекистана и одного мужчину из Таджикистана.

Пострадавшие в возрасте от 19 до 34 лет. Информация об их состоянии уточняется.

При менингококковой инфекции пациенты сталкиваются с повышенной вероятностью летального исхода. Недуг может протекать как бессимптомно, так и с отчетливыми симптомами.