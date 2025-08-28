Вспыхнул, как факел: китайский автобус загорелся в Подмосковье — видео
Китайский автобус загорелся в Дмитровском округе Подмосковья
Фото - © скриншот
Китайский автобус сгорел у Яхромы в Дмитровском муниципальном округе Московской области. Об этом сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО».
На кадрах видно, что автобус стоял на обочине. У него горела задняя часть кузова.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они потушили возгорание.
