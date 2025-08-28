Жуткое видео: поезд снес машину на переезде в Благовещенске

сегодня в 08:35

Появилось видео как поезд протаранил авто на переезде в Благовещенске

Пассажирский поезд протаранил легковую машину на ж/д переезде в Благовещенске Амурской области. Ее разорвало на две части, жуткое видео публикует РЕН ТВ .

Инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск. Водитель по неизвестной причине выкатился на пути перед едущим поездом с пассажирами.

Машинист начал резко тормозить. Однако остановить состав не удалось.

Водитель легкового авто погиб сразу. Машинисты и проводники в поезде не пострадали.

На опубликованных кадрах видно, что авто выезжает на железнодорожные пути и останавливается. Поезд несется к машине, таранит ее. Авто разлетается пополам. Его отбрасывает на несколько метров.