В Мордовии возбудили дело после ДТП с опрокинувшимся рейсовым автобусом
В Мордовии после ДТП с рейсовым автобусом возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКРФ.
ДТП произошло 6 мая на автодороге «Саранск-Напольная Тавла». Рейсовый автобус, котором находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор, опрокинулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились 13 человек.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что 14 человек пострадали при ДТП с рейсовым автобусом в Мордовии.
