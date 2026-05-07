В Мордовии возбудили дело после ДТП с опрокинувшимся рейсовым автобусом

Общество

В Мордовии после ДТП с рейсовым автобусом возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКРФ.

ДТП произошло 6 мая на автодороге «Саранск-Напольная Тавла». Рейсовый автобус, котором находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор, опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились 13 человек.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 14 человек пострадали при ДТП с рейсовым автобусом в Мордовии.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.