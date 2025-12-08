Всплыло жуткое видео из прошлого убийцы мамы и сына в Котельниках
Фото - © скриншот/Telegram-канал Mash
Стали известны подробности о личности 32-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве соседей — женщины и ее шестилетнего сына в подмосковных Котельниках. В Сети нашли видео 10-летней давности, которое теперь выглядит зловещим предзнаменованием трагедии. Кадры опубликовал Mash.
Как выяснилось, ранее подозреваемый отправлял своей подруге «трэш-поздравление», на котором позировал, держа нож у горла связанной девушки. В циничном послании он шуточно желал ей «тихих соседей».
Спустя десятилетие мужчина убил своих соседей, забив их молотком. Мотивом расправы стал давний бытовой конфликт — соседу не нравилось, что из квартиры женщины с ребенком доносился шум.
Следователи установили, что со своими жертвами мужчина расправился 4 декабря, проявив особую жестокость. После совершения двойного убийства он перевернул все в квартире, пытаясь сымитировать ограбление и отвести от себя подозрения.
В настоящее время расследование уголовного дела находится на личном контроле прокуратуры Московской области. Подозреваемый арестован до февраля 2025 года.
Ранее соседи рассказали другие детали расправы над матерью с ребенком в Котельниках.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.