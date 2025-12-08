Всплыло жуткое видео из прошлого убийцы мамы и сына в Котельниках

сегодня в 18:54

Убийца мамы и сына из Котельников записывал жуткое «поздравление» с ножом

Стали известны подробности о личности 32-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве соседей — женщины и ее шестилетнего сына в подмосковных Котельниках. В Сети нашли видео 10-летней давности, которое теперь выглядит зловещим предзнаменованием трагедии. Кадры опубликовал Mash .

Как выяснилось, ранее подозреваемый отправлял своей подруге «трэш-поздравление», на котором позировал, держа нож у горла связанной девушки. В циничном послании он шуточно желал ей «тихих соседей».

Спустя десятилетие мужчина убил своих соседей, забив их молотком. Мотивом расправы стал давний бытовой конфликт — соседу не нравилось, что из квартиры женщины с ребенком доносился шум.

Следователи установили, что со своими жертвами мужчина расправился 4 декабря, проявив особую жестокость. После совершения двойного убийства он перевернул все в квартире, пытаясь сымитировать ограбление и отвести от себя подозрения.

В настоящее время расследование уголовного дела находится на личном контроле прокуратуры Московской области. Подозреваемый арестован до февраля 2025 года.

Ранее соседи рассказали другие детали расправы над матерью с ребенком в Котельниках.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.