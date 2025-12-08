В Котельниках сосед убил мать с 6-летним ребенком из-за шума в квартире

32-летнему местному жителю в Котельниках предъявлено обвинение в убийстве женщины и 6-летнего ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Подмосковью.

Тела мамы и сына были найдены 6 декабря в квартире, у них были множественные повреждения в области головы. По данному факту возбудили уголовное дело.

По подозрению в двойном убийстве задержали соседа. Мужчине предъявлено обвинение. Основная версия — затяжной бытовой конфликт.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли смывы, срезы, одежду потерпевших и т. д. По данному делу допрошены свидетели и обвиняемый, назначены судебные экспертизы. В понедельник следствие хочет ходатайствовать об аресте задержанного.

Как пишет Mash, 32-летний мужчина жаловался на шум из квартиры, которая находится за стеной, там шалил шестилетний мальчик. Конфликт между соседями продолжался около года. Но на выходных мужчина ворвался к женщине и ребенку и жестоко их избил до смерти.

Семью нашла другая соседка, которой позвонил отец мальчика и сказал, что никто не выходит на связь. Дверь в квартиру была открыта.

