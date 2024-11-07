Вскрылись подробности конфликта в общежитии с мигрантами в Нижнем Новгороде

Ситуация с молодым человеком, защитившим девушку, которую ударил мигрант, и оказавшимся в СИЗО, получила неожиданный поворот. Расследование затягивается: нижегородец уже 5 месяцев находится в изоляторе, а группа следователей, занимающаяся делом, часто меняется. Член Экспертного совета МВД РФ Алексей Трифонов решил разобраться в данной ситуации, сообщает pravda-nn.ru .

В июне 2024 года в одном из кафе Павлова произошел конфликт: мигрант из Узбекистана ударил девушку, за которую сразу заступились несколько молодых людей. Все участники потасовки были под воздействием алкоголя. Однако на этом все не закончилось: позже мужчины узнали, где проживают мигранты, и пришли к ним «на разборки» прямо в общежитие.

Группа молодых людей взяла с собой игрушечный автомат, стреляющий пластмассовыми пулями, и пластиковую трубу, как рассказали в эфире программы «Кстати». Один из местных жителей использовал этот автомат, угрожая иностранцам, даже пару раз нанес им удары. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые разогнали потасовку. Через несколько дней после произошедшего состоялся суд над нижегородцем. В результате его арестовали на 2 месяца.

Трифонов решил опубликовать записи с камер наблюдения в общежитии. На них можно увидеть, как нижегородцы входят с металлической трубой и страйкбольным автоматом, после чего начинают обходить комнаты, вытаскивая всех иностранцев в коридор. Член Экспертного совета подчеркнул, что мигрантам периодически наносили удары прикладом и металлической трубой, хотя на видео это не запечатлено, а в некоторых помещениях были выбиты двери. Жертвами нападения стали не только те, кто участвовал в конфликте в кафе, но и случайные жильцы общежития.

По данному факту возбудили уголовное дело. Согласно сведениям Трифонова, одного из нападавших задержали и перевели в СИЗО, а двое других участников событий были мобилизованы и отправлены на специальную военную операцию. Мигранта, который ударил девушку, привлекли к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ и оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Таким образом молодой человек из Павлова оказался в СИЗО не из-за того, что защитил девушку, а из-за участия с друзьями в самоуправстве и беспорядках в общежитии, подчеркнул член Экспертного совета МВД России.

Трифонов также отметил, что сотрудники полиции часто представляются в негативном свете в СМИ, и данный случай является одним из таких примеров. Он призвал журналистов проявлять бдительность и объективно освещать деятельность правоохранительных органов.