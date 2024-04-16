Вскрылась причина смерти пациентки после пластики в московской клинике

Москвичка, которая скончалась после операции в частной клинике, предварительно, ушла из жизни из-за оторвавшегося тромба. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает Life.ru .

Следствие полагает, что 14 апреля в одной из московских частных клиник 40-летней Юлии П. сделали операцию по абдоминопластике живота.

Днем позже москвичке стало плохо. Ее госпитализировали, однако женщина скончалась, несмотря на все усилия врачей.

По факту смерти пациентки возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть). Сейчас в клинике, где женщине оказывали услуги, идут обыски с изъятием документации.