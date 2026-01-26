Вся семья в шоке: кем оказался американец, который год плыл к россиянке из Казани

Вскрылись новые подробности про американца, который почти год плыл к россиянке в Казань из-за любви к ней. На самом деле девушка не желала с ним общаться, но, несмотря на это, мужчина проявлял к ней слишком безумные чувства — ревновал и сталкерил, сообщает РЕН ТВ .

Чарльз Уэйн Зиммерман познакомился с жительницей Татарстана в соцсетях несколько лет назад. Он безумно влюбился в девушку: сначала просто ставил ей лайки, потом одаривал сомнительными комплиментами, а затем начал сталкерить и ревновать.

При этом лично они не общались. Девушка не горела желанием что-то строить с американцем. В 2024 году тот решил сесть на яхту и отправиться через океан в Россию, чтобы встретиться с возлюбленной. При этом он прихватил с собой оружие, которое у него выявили в Сочи. За его незаконный ввоз мужчина получил 5 лет лишения свободы.

Семья россиянки была в шоке, когда узнала о случившемся. Как отметила сестра девушки, никакого общения между ними не было, жительница Татарстана даже ничего не обещала поклоннику.

Сестра россиянки отметила, что люди в интернете могут оказаться кем угодно. Непонятно, зачем на самом деле американец хотел приплыть в Россию.

