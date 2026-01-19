Американец год плыл через океан к девушке из Казани, но попал в тюрьму РФ

История любви американца к девушке из Казани обернулась тюремным сроком в России. Мужчина почти год шел на яхте через Атлантический океан, но, прибыв в Сочи, был осужден за незаконный ввоз оружия в российский город, сообщает Mash .

Роман между Чарльзом Уэйном Циммерманном и его избранницей из Татарстана завязался в Сети год назад. Окрыленный чувством, американец решил во что бы то ни стало встретиться с возлюбленной и отправился к ней навстречу на своей 35-футовой яхте Trude Zena, никого не предупредив.

Последний раз его семья выходила с ним на связь 23 июля 2024 года, когда он сообщил, что находится в открытом море. Вскоре после этого на родине американца объявили в розыск.

Длительное путешествие по Атлантическому океану и Средиземному морю закончилось неожиданно: на пути к возлюбленной встали сочинские таможенники. Тщательный осмотр яхты выявил наличие оружия и боеприпасов. Объяснения Циммерманна о том, что оружие необходимо ему для самозащиты, не убедили ни таможенную службу, ни суд. В результате он был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

