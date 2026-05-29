Всех разбросало: видео из салона автобуса, попавшего в аварию в Красноярске
Прокуратура Красноярского края опубликовала видео из салона автобуса в момент его столкновения с машиной и столбом.
Ранее на улице Партизана Железняка в Красноярске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса № 60. Пострадали пассажиры автобуса.
На видео показано, как стоявшие и сидевшие в салоне пассажиры попадали на пол. Они свалились друг на друга.
Помеху общественному транспорту в Красноярске создал водитель Toyota, который при перестроении нарушил требования разметки. Водителю автобуса пришлось уходить от столкновения, из-за этого он оказался за пределами проезжей части.
Девять пассажиров доставили в больницу. Проверка показала, что признаков алкогольного опьянения ни у одного из водителей нет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.