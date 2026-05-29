8 человек пострадали из-за столкновения машины и автобуса в Красноярске

На улице Партизана Железняка в Красноярске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса № 60, сообщает пресс-служба ГАИ региона.

Авария случилась в пятницу утром. Предварительно, 26-летний водитель за рулем Toyota при перестроении не уступил дорогу автобусу под управлением 39-летнего водителя, при этом маршрутный транспорт двигался по выделенной полосе. Из-за нарушения ПДД произошло столкновение, после этого автобус наехал на столб.

В результате произошедшей дорожной аварии медпомощь понадобилась восьмерым взрослым пассажирам автобуса.

На месте происшествия работает следственно оперативная группа полиции и сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства аварии.

