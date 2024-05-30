«Все залито кровью»: неадекват 13 раз ударил ножом женщину в подмосковном храме

Опубликованы кадры с места убийства женщины в храме Петра и Павла в Подмосковье

Telegram-канал «МК: срочные новости» опубликовал страшные кадры с места убийства женщины, которую неадекватный мужчина зарезал в храме Петра и Павла в подмосковном Сергиевом Посаде.

В четверг утром неадекватный мужчина ворвался в трапезную храма и несколько раз ударил ножом женщину. Пострадавшей оказалась 55-летняя Ирина Хамлюк. От полученных ранений она умерла на месте происшествия.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого.

Правоохранительные органы установили, что преступление было безмотивным, а подозреваемый давно наблюдался у психиатра.

Ранее сообщалось, что прихожанин посещал трапезную при храме, где его кормили. Предварительно, мужчине около 50 лет. Во время нападения он кричал: «Ты отравила мою маму».