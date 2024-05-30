Женщину зарезали в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде
МК: неизвестный убил женщину в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде
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В храме Петра и Павла в подмосковном Сергиевом Посаде утром в четверг произошло убийство женщины, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Предварительно, неадекватный мужчина ворвался в трапезную и несколько раз ударил ножом 55-летнюю Ирину Хамлюк.
Женщина скончалась на месте. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Ведется разбирательство.
Храм Петра и Павла является одним из значимых исторических объектов Московской области. Расположенный в центре города, он представляет собой подворье, состоящее из нескольких зданий.