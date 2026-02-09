«Все, все, все!»: школьницы в Волгограде устроили жесткую потасовку — видео
В Волгограде две девочки устроили жесткую потасовку в школе и попали на видео
В Волгограде две школьницы устроили разборки в стенах учебного заведения. Их драка попала на видео, сообщает V1.RU.
Инцидент случился в учебном заведении Красноармейского района. Там между школьницами произошла жесткая потасовка, видео которой появилось в чате учеников.
На записи три ученицы находятся в комнате, похожей на раздевалку. Однако позже одна из них уходит из кадра. Оставшиеся две девочки начинают бить друг друга по щекам.
Также слышны крики: «Все! Все, все, все». На этом видеозапись заканчивается.
