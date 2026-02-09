сегодня в 09:34

В Волгограде две девочки устроили жесткую потасовку в школе и попали на видео

В Волгограде две школьницы устроили разборки в стенах учебного заведения. Их драка попала на видео, сообщает V1.RU .

Инцидент случился в учебном заведении Красноармейского района. Там между школьницами произошла жесткая потасовка, видео которой появилось в чате учеников.

На записи три ученицы находятся в комнате, похожей на раздевалку. Однако позже одна из них уходит из кадра. Оставшиеся две девочки начинают бить друг друга по щекам.

Также слышны крики: «Все! Все, все, все». На этом видеозапись заканчивается.

Ранее в Казахстане ученик ранил топором двух одноклассников. Причиной стал произошедший между ними конфликт.

