Ученик ранил топором двух одноклассников в школе Казахстана
В городе Кульсары в Казахстане ученик принес в школу топор. С ним он напал на одноклассников, сообщает РЕН ТВ.
Школьник бегал за детьми по коридорам учебного заведения. Причиной стал произошедший между ними конфликт.
На видео попал момент, как ученик свободно перемещался по школе с топором в руках. При этом он также пытался выломать двери.
По итогу два человека оказались травмированы — они получили легкие телесные повреждения. Нападавший убежал.
На данный момент подростка уже задержали. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в лицее Азербайджана школьник устроил стрельбу из ружья. Он ранил преподавателя.
