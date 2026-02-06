сегодня в 15:22

Ученик ранил топором двух одноклассников в школе Казахстана

В городе Кульсары в Казахстане ученик принес в школу топор. С ним он напал на одноклассников, сообщает РЕН ТВ .

Школьник бегал за детьми по коридорам учебного заведения. Причиной стал произошедший между ними конфликт.

На видео попал момент, как ученик свободно перемещался по школе с топором в руках. При этом он также пытался выломать двери.

По итогу два человека оказались травмированы — они получили легкие телесные повреждения. Нападавший убежал.

На данный момент подростка уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в лицее Азербайджана школьник устроил стрельбу из ружья. Он ранил преподавателя.

