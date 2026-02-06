Ранен учитель: школьник устроил стрельбу из ружья в лицее Азербайджана

сегодня в 12:08

Старшеклассник выстрелил в учителя из охотничьего ружья в лицее Азербайджана

В Азербайджане школьник устроил стрельбу из ружья в лицее. Он ранил педагога, сообщает Baza .

Ученик 10 класса начал стрельбу из охотничьего ружья в лицее «Идрак» Бинагадинского района. Оружие, которое принадлежало отцу, он пронес в здание в своем портфеле.

По итогу школьник выстрелил в учителя. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полицейские прибыли на место ЧП и задержали старшеклассника. На данный момент правоохранители проводят расследование.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.