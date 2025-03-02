Все в огне: Приморье охватили масштабные лесные пожары

На опубликованных кадрах видно, как горят поля вдоль дорог. Автомобилисты вынуждены буквально прорываться через пламя.

Сильные очаги возгорания зафиксированы вблизи Партизанска и Находки, а также в окрестностях населенного пункта Шкотово.

В этом году пожары начались преждевременно из-за малоснежной зимы. В 9 муниципальных образованиях объявлен особый уровень реагирования.

Ранее трехлетний ребенок погиб в результате возгорания в квартире в одном из населенных пунктов Нижегородской области.