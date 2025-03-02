Все в огне: Приморье охватили масштабные лесные пожары
Лесные пожары распространяются по территории Приморского края
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Приморский край охватило мощными лесными пожарами. Горят жилые дома и поля возле трасс, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как горят поля вдоль дорог. Автомобилисты вынуждены буквально прорываться через пламя.
Сильные очаги возгорания зафиксированы вблизи Партизанска и Находки, а также в окрестностях населенного пункта Шкотово.
В этом году пожары начались преждевременно из-за малоснежной зимы. В 9 муниципальных образованиях объявлен особый уровень реагирования.
Ранее трехлетний ребенок погиб в результате возгорания в квартире в одном из населенных пунктов Нижегородской области.