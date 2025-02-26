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Трехлетний мальчик погиб при пожаре в квартире в Нижегородской области

Трехлетний ребенок погиб в результате возгорания в квартире в одном из населенных пунктов Нижегородской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

Трагедия произошла в поселке Горбатовка. Общая площадь возгорания в квартире составила 40 кв. м. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения вывели из квартиры женщину с ребенком, а также эвакуировали из многоэтажки 13 человек.

Пострадавшему мальчику пытались оказать первую помощь, однако он умер в машине скорой помощи.

К ликвидации возгорания были привлечены 27 сотрудников МЧС и 9 единиц спецтехники.