Все в мазуте, еле дышали: трех собак спасли от смерти в Анапе

Минимум трех собак, испачканных мазутом, спасли в Анапе. Они гуляли вдоль прибрежной зоны, поэтому сильно измазались нефтепродуктами и с трудом дышали, сообщает SHOT .

Сотрудники приюта рассказали, что испачканных дворняг нашли на пляже на днях. В Анапе распогодилось, поэтому они гуляли вдоль воды. По словам очевидцев, испачканные животные плохо себя чувствовали. Их отловили и забрали в приют, там псов отмыли и осмотрели.

В Анапе после разлива мазута спасли свыше 1 тыс. птиц, 947 из них передали в зоопарки и реабилитационные центры. В Витязеве работают пункты, где помогают птицам: их отмывают от мазута с помощью крахмала и специальных моющих средств, а также лечат. Из-за ЧП уже погибло 19 дельфинов.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.