Все слили в Сеть: питерский учитель истории снимал порно со школьницей

Учитель истории в Санкт-Петербурге совратил школьницу — мужчина снял с девочкой порно и распространял ролики в Сети, сообщает РЕН ТВ .

Переписка с подростком велась в мессенджере. Педагог присылал девочке фотографии интимного характера, а после ему удалось склонить жертву к сексуальным контактам.

На этом мужчина не остановился. Он снял порно со школьницей и распространял его в интернете. Учитель минимум четыре раза снимал и фотографировал ребенка.

Растлителя несовершеннолетних уже задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве двух служащих крупных банков отправили под стражу по обвинению в педофилии. По версии следствия, первый из фигурантов надругался над пятилетним сыном, второй — над 12-летней дочкой.