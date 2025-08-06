Раздевал дочь на видео: в Москве двух служащих банков поймали на педофилии

В Москве двух служащих крупных банков отправили под стражу по обвинению в педофилии. По версии следствия, первый из фигурантов надругался над пятилетним сыном, второй — над 12-летней дочкой, сообщает «МК: срочные новости» .

Первый арестант — 43-летний житель Чертаново. Силовики задержали банковского служащего после того, как его сын пожаловался на приставания отца. По словам пятилетнего мальчика, сексуальный контакт произошел еще в феврале 2025 года, но пострадавший рассказал о нем значительно позже. Экспертиза подтвердила, что ребенок получил сильную психологическую травму из-за приставаний родителя.

Арестованный по подозрению в педофилии москвич отрицал вину, утверждая, что бывшая жена его оговорила.

Второй предполагаемый педофил — 45-летний инженер банка. Фигурант летал на отдых в Турцию и брал с собой дочь, но на курорте сексуально издевался над ребенком. Как пишет издание, отец заставлял 12-летнюю девочку раздеваться догола, бил ее ремнем и снимал весь процесс на видео, которое впоследствии отправил жене. Получив страшное сообщение от мужа, мать пострадавшей обратилась к правоохранителям.

Оба обвиняемых заключены под стражу.