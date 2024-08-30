Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ нанесли поражение противнику и отразили пять контратак штурмовых групп, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За неделю в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла 4840 бойцов, а также немецкие танки Abrams и Leopard, четыре бронемашины, 60 автомобилей, 57 орудий артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 складов боеприпасов.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю российскими военным удалось освободить Орловку, Николаевку, Камышевку и Новожеланное в ДНР. В ЛНР украинская армия покинула Стельмаховку, а в Харьковской области — Синьковку.

Тем временем российские барражирующие боеприпасы «Ланцеты» продолжают уничтожать боевую технику противника в приграничном районе Курской области. На опубликованных кадрах видно, как под удары отечественных беспилотников попадают инженерная машина разминирования ВСУ, а затем танк, который противник пытался перевезти на трале.