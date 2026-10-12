В Подольске монтируют линии освещения в селе Покров

Новые линии наружного освещения монтируют на улице Жемчужной в селе Покров городского округа Подольск по программе «Светлый город». Здесь планируют установить 12 железобетонных опор, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Жемчужной установят 12 железобетонных опор СВ-95. С помощью спецтехники рабочие пробурят скважины диаметром 300 мм и глубиной 1,7 метра, затем манипулятором установят опоры. Общая протяженность самонесущего изолированного провода (СИП) составит более 400 метров.

Работы ведут по программе «Светлый город», которую реализуют в Подмосковье с 2017 года по инициативе губернатора. Ее цель — создание комфортной среды в темное время суток. В рамках программы системы наружного освещения устанавливают на улицах, муниципальных дорогах и в местах общественного пользования.

Новые опоры и современные светильники позволят сделать улицы безопаснее для пешеходов и водителей. Использование энергоэффективного оборудования также поможет снизить энергопотребление.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.