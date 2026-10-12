В Ленинском округе поздравили более 50 пар с юбилеями совместной жизни

Более 50 супружеских пар Ленинского городского округа за квартал получили поздравления с юбилеями совместной жизни. На торжество в управлении ЗАГСа города Видное собрались 13 пар, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В управлении ЗАГСа города Видное прошла церемония чествования супругов, отмечающих 50, 55, 60 и 65 лет совместной жизни. В мероприятии участвовали 13 пар. Они вошли в зал под марш Мендельсона, как в день бракосочетания. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Семья — это самое главное, что есть в жизни. Благодаря вашей любви, взаимному уважению и преданности вы прошли через многие испытания и сохранили самое важное. Вы — яркий пример для подрастающего поколения. Пусть каждый день будет наполнен заботой ваших близких, а в доме звучит искренний детский смех внуков и правнуков», — сказал заместитель главы городского округа Иван Гетман.

Супругов, которые не смогли прийти на торжество, поздравили на дому. Всего за квартал в округе чествовали более 50 семейных пар.

Традиция поздравлять супругов с юбилеями совместной жизни существует в Ленинском округе более 20 лет. Она направлена на признание ценности семейных уз и уважение к опыту многолетней супружеской жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.