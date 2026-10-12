Учитель из Подольска получила губернаторскую премию за 3D-моделирование

Преподаватель технологии школы № 24 Подольска Любовь Васильева стала лауреатом губернаторской премии в 2026 году. Педагог внедряет 3D-моделирование и готовит призеров Всероссийских олимпиад, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учитель технологии школы № 24 Подольска Любовь Васильева получила губернаторскую премию. Диплом победителя в номинации «Учитель технологии» ей вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Педагог работает 27 лет, из них 16 — в родной школе.

Васильева неоднократно участвовала в конкурсе «Лучший учитель-предметник и классный руководитель». В 2026 году ее работа получила признание на областном уровне. На конкурс она представила свои методы обучения, достижения учеников и опыт участия в олимпиадном движении.

У педагога 12 олимпиадников, трое ее бывших выпускников удостоены губернаторской стипендии. На уроках Васильева применяет современные методы, включая 3D-моделирование. Под ее руководством школьники защитили технические проекты и стали призерами Всероссийской олимпиады школьников. Среди разработок — протез руки, теплицы и 3D-принтер с пятью печатающими головками. Их переключение позволяет печатать в цвете без замены материала.

«Это по-настоящему заслуженное признание педагогического таланта, неустанного труда и искренней преданности делу», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он пожелал учителю новых проектов, смелых идей и побед учеников.

Помимо преподавания, Васильева руководит шестым «М» классом. В 2012 году она стала лауреатом конкурса «Самый классный классный».

«Любовь Геннадьевна — это уникальный учитель, который постоянно реализует себя. Постоянно изучает что-то новое и проходит курсы. К данной победе она шла не один год», — отметила и. о. директора школы № 24 Ульяна Титова.

Руководитель школы подчеркнула, что за наградой стоят кропотливый труд педагога и успехи детей, занимавших призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.