В Подольске открыли мемориальную доску тренеру Георгию Закирничному

Мемориальную доску заслуженному тренеру России Георгию Закирничному открыли 11 октября на здании спорткомплекса «Труд» в Подольске. Тренер и его сын Савелий погибли при выполнении воинского долга, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мемориальную доску Георгию Закирничному установили на здании спорткомплекса «Труд» на улице Клемента Готвальда. В этом зале заслуженный тренер России воспитал несколько поколений боксеров. Его сын Савелий также посвятил себя боксу. Отец и сын погибли при выполнении воинского долга и были посмертно удостоены орденов Мужества.

На церемонию открытия 11 октября пришли родные, друзья и воспитанники Георгия Владимировича. Вместе с олимпийским чемпионом Александром Лебзяком они почтили память тренера минутой молчания.

Сразу после церемонии начался турнир памяти Георгия и Савелия Закирничных. Юные боксеры вышли на ринг, продемонстрировав характер и волю к победе и продолжив традиции наставника.

«Светлая память отцу и сыну. Низкий поклон семье Закирничных», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.