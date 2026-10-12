В Мытищах подвели итоги работы «Движения Первых» Подмосковья

Итоговая конференция регионального отделения «Движения Первых» Московской области прошла 9 октября в Российском университете кооперации в Мытищах. Около 650 активистов, педагогов, наставников и экспертов обсудили результаты работы и планы развития, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники конференции обсудили актуальные вопросы молодежной политики, поделились успешными практиками и наметили цели развития регионального отделения. Одним из главных событий стало обновление руководящего состава молодежного актива: на встрече подвели итоги работы совета Первых третьего созыва и представили состав четвертого созыва.

«Мне важно, чтобы новый состав совета не просто продолжал начатое, а предлагал свои идеи. У ребят есть запрос на реальные возможности влиять на жизнь своих школ и городов», — подчеркнула председатель «Движения Первых» Московской области Анастасия Бочарова.

Она отметила, что за прошедший период региональное отделение объединило тысячи ребят, наставников и педагогов вокруг добрых дел и проектов. Задача движения — направить энергию участников на реализацию инициатив.

Программа включала тематические тренинги по направлениям работы и проектные сессии для наставников. Педагоги и кураторы обсуждали воспитательные практики и обменивались инструментами поддержки инициатив.

«Это важнейшее направление в патриотическом и воспитательном аспектах. 12 направлений, в которых ребята могут проявить себя — от спорта и науки до дипломатии и международных отношений, — это именно то, что нужно современному поколению», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Ваврик.

Конференция завершилась торжественным награждением самых активных участников, внесших значимый вклад в развитие движения в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.