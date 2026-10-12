В Боброво Ленинского округа высадили 72 сосны

Активисты, жители, школьники и их родители 9 октября посадили 72 саженца сосны у школы на улице Лесной в Боброво Ленинского округа. Посадка прошла в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке городского типа Боброво Ленинского округа 9 октября высадили 72 саженца сосны. В акции «Сохраним лес» у школы на улице Лесной участвовали активисты, местные жители, ученики и их родители.

«Очень важно, что в таких акциях участвуют семьи. Дети видят, как взрослые заботятся о природе, и перенимают это отношение», — отметила начальник отдела защиты окружающей среды администрации Ленинского городского округа Анна Надирян.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит ежегодно при поддержке министерства природных ресурсов и экологии России. В 2026 году ее цель — высадить 70 миллионов деревьев по всей стране. В Ленинском округе такие мероприятия проводят регулярно: весной 2026 года в Боброво посадили более 250 саженцев сосны в рамках эколого-патриотической акции «Сад памяти».

Посадка деревьев у школы — часть системной работы по озеленению округа. Администрация поддерживает экологические инициативы жителей и продолжит создавать условия для участия всех желающих в таких акциях.

В сентябре в муниципалитете также заложили Аллею Славы в память о защитниках Родины. Там высадили липы как символ любви, верности и защиты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.