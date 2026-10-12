Дачница из Рузского округа поблагодарила полицейского за отзывчивость

Дачница из Рузского округа направила благодарственное письмо в адрес младшего лейтенанта полиции Александра Чибисова после беседы о вырубке растительности у дороги в деревне Щелканово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В районе деревни Щелканово Рузского муниципального округа рабочие обустраивают дренажную яму вдоль дороги и вырубают мешающую растительность. Дачники и местные жители выступили против вырубки и обратились в полицию.

На вызов приехал инспектор отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России «Рузский» младший лейтенант Александр Чибисов. Он встретился с одной из заявительниц и доброжелательно объяснил, что криминала нет: рабочие выполняют свои задачи, а ситуация скоро нормализуется. Полицейский уточнил, что вопросы вырубки зеленых насаждений находятся в ведении администрации округа. Собеседники также обсудили установку дорожных знаков в Щелканово.

Позже дачница направила в Главное управление МВД России по Московской области благодарственное письмо.

«Спасибо за доброжелательность и отзывчивость. Спасибо за понимание и участие. Спасибо за общение в добром ключе. Ваши профессиональные качества, высокий уровень культуры и образованности — это залог успешного решения любого вопроса и любой проблемы», — написала женщина.

Сам Чибисов не считает свой поступок особенным: по его словам, он душевно поговорил с дачницей и объяснил все по существу. Руководство ОМВД России «Рузский» объявило ему благодарность за компетентность и добросовестное исполнение обязанностей.

«Такие отзывы — лучшая оценка работы правоохранительных органов», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он поблагодарил жительницу за добрые слова и назвал безопасность и спокойствие жителей одним из главных приоритетов администрации.

«Именно такие поступки укрепляют доверие между жителями и правоохранительными органами», — прокомментировал депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Депутат подчеркнул, что жители замечают и ценят труд полицейских, особенно их оперативность и чуткость.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, время доказало, что эффективность, чуткость и внимание обеспечивают успех.

«Каждая поездка, каждый разговор с жителями и у меня и у членов нашей команды — это ключевой элемент нашей работы», — отметил губернатор.