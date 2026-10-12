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В Шатуре завершают строительство мини-стадиона с подогревом

Мини-стадион с системой подогрева футбольного поля готовят к завершению строительства в Шатуре. Глава округа Николай Прилуцкий 9 октября оценил готовность объекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Николай Прилуцкий 9 октября осмотрел строящийся мини-стадион в Шатуре. Строители смонтировали основание под футбольное поле и уложили трубы системы подогрева. Беговые дорожки покрыли резиновым покрытием.

На стадионе заканчивают монтаж ограждения и трибун, рассчитанных на 500 зрителей. Далее предстоит уложить искусственное травяное покрытие на футбольном поле, смонтировать экран электронного табло и установить раздевалки.

Новый объект будет доступен всем жителям округа. Здесь можно будет заниматься игровыми видами спорта и легкой атлетикой, а также тренироваться на уличных тренажерах.

«Главная цель — сделать спорт доступным каждому. И я уверен, стадион будет пользоваться популярностью у любителей спорта и здорового образа жизни всех возрастов и уровней подготовки», — подчеркнул Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.