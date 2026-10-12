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В Уфе охрана ночного клуба избила экс-кандидатку на пост главы Башкортостана

В Уфе охрана ночного клуба избила бывшую кандидатку на пост главы Башкортостана Санию Тимасову, сообщает Telegram-канал «Честный репортаж» .

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник охраны заведения начал с применением силы выталкивать Тимасову из заведения, а затем отобрал смартфон, чтобы помешать видеосъемке.

К настоящему моменту состояние пострадавшей и другие подробности инцидента неизвестны.

В 2019 года владелица модельного агентства и модель plus-size Сания Тимасова выдвигалась на пост главы Башкортостана от партии «Зеленые». Победил на выборах главы республики представитель «Единой России» Радий Хабиров, набравший 82,02% голосов избирателей.

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