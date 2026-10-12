Футболисты школы «Руза» заняли третье место на областных соревнованиях

Команда спортивной школы «Руза» 2013 года рождения завершила сезон на третьем месте в группе Д соревнований Московской области по футболу среди участников до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Футболисты спортивной школы «Руза» 2013 года рождения провели 14 матчей и набрали 26 очков. По итогам сезона команда заняла третье место в группе Д соревнований Московской области среди участников до 14 лет. Турнир стал для игроков важным этапом развития и позволил получить соревновательный опыт.

«Поздравляю игроков и тренера-преподавателя Павла Викторовича Уютнова с успешным выступлением! Желаю не останавливаться на достигнутом и покорять новые футбольные вершины!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил преемственность футбольных традиций школы.

«Футбол — одна из старейших дисциплин в нашей спортшколе. Руза много лет славится замечательными тренерами, а спортсмены занимают лидирующие позиции на областных соревнованиях. Здорово, что новое поколение продолжает эти традиции», — прокомментировал Андрей Сорокин.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.